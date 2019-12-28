Ельченко упрекнул Россию мертвыми детьми в Сирии

Бывший постоянный представитель Украины при ООН, а ныне посол Украины в США Владимир Ельченко резко поставил на место российских представителей в ООН.

Так, в Twitter он ответил на жалобы дипломатической миссии РФ на то, что организация включила в бюджет на 2020 год пункт, который касается расследований преступлений в Сирии.

Российская делегация в ООН Twitter Russian Mission UN

"Создание, а затем включение "механизма" (по расследованиям в Сирии) в проект регулярного бюджета ООН на 2020 год сопровождалось вопиющими нарушениями международного права, включая Устав ООН и правила процедуры ГА ООН по финансовым вопросам", – сказано в заявлении россиян.

Ельченко тут же нашел ответ на данное высказывание. "А чем сопровождались бомбардировки сирийских госпиталей российской авиацией?" – спросил он.

Ответа пока не последовало.

Отметим, что во время бомбардировок армии Асада при поддержке российских военных были разгромлены больницы и школы в Сирии. Во время атак погибли десятки детей и женщин.

А чем сопровождались бомбардировки сирийских госпиталей российской авиацией? https://t.co/S6kgamDCJq — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря на северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

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