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28 декабря • обновлено в 08:35
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Ельченко упрекнул Россию мертвыми детьми в Сирии

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Бывший постоянный представитель Украины при ООН, а ныне посол Украины в США Владимир Ельченко резко поставил на место российских представителей в ООН.

Так, в Twitter он ответил на жалобы дипломатической миссии РФ на то, что организация включила в бюджет на 2020 год пункт, который касается расследований преступлений в Сирии.

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Российская делегация в ООН

Российская делегация в ООН

Twitter Russian Mission UN

"Создание, а затем включение "механизма" (по расследованиям в Сирии) в проект регулярного бюджета ООН на 2020 год сопровождалось вопиющими нарушениями международного права, включая Устав ООН и правила процедуры ГА ООН по финансовым вопросам", – сказано в заявлении россиян.

Ельченко тут же нашел ответ на данное высказывание. "А чем сопровождались бомбардировки сирийских госпиталей российской авиацией?" – спросил он.

Ответа пока не последовало.

Отметим, что во время бомбардировок армии Асада при поддержке российских военных были разгромлены больницы и школы в Сирии. Во время атак погибли десятки детей и женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря на северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Ельченко
Место
Россия
Тег
ООН
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Комментарии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бомбардировки детей авиацией РФ известно со слов Одного чела из Лондона, которого не раз ловили на брехне! Даже *белые каски* не успели подготовить картинку. И америкосы ссылаются на него. А в Донецке есть РЕАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ АНГЕЛОВ! И "..Сколь веревочка ни вейся, А совьешься ты в петлю! "
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Ну да.. 100 процентная инфа.. От "белых касок"..
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филя филя
филя филя
блин куда не тыкни. в любую должность связанную с внешней политикой Украины. обязательно наткнешся на базарную бабу у которой язык как помело)
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