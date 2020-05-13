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14 мая • обновлено в 16:26
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Экс-главу штаба Трампа Манафорта выпустили из тюрьмы: опубликовано видео

4.1т
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Бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта выпустили из тюрьмы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

71-летнего Манафорта выпустили из федерального исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании в среду, 13 мая. Его перевели под домашний арест, передают американские СМИ.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

dailymail.co.uk

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Адвокаты Манафорта также подтвердили эту информацию, однако сам он отказался комментировать ситуацию.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 марта 2019 года бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине, где он работал на беглого президента Виктора Януковича.

  • Манафорта даже собирались отправить на остров Райкерс – самую крупную колонию в мире, где он должен был содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод планировали на 6 июня, однако ситуация изменилась.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Пол Манафорт
Место
США
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