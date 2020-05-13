Экс-главу штаба Трампа Манафорта выпустили из тюрьмы: опубликовано видео

Бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта выпустили из тюрьмы в связи с угрозой заражения коронавирусом.
71-летнего Манафорта выпустили из федерального исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании в среду, 13 мая. Его перевели под домашний арест, передают американские СМИ.
Пол Манафорт
dailymail.co.uk
Пол Манафорт
Адвокаты Манафорта также подтвердили эту информацию, однако сам он отказался комментировать ситуацию.
Пол Манафорт
President Trump’s former campaign chairman Paul Manafort was released from prison to serve out the rest of his 7-1/2 year term in home confinement due to coronavirus concerns https://t.co/2fZuapr5BQ pic.twitter.com/sKCqNYnOOe— Reuters (@Reuters) May 13, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 марта 2019 года бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине, где он работал на беглого президента Виктора Януковича.
Манафорта даже собирались отправить на остров Райкерс – самую крупную колонию в мире, где он должен был содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод планировали на 6 июня, однако ситуация изменилась.
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