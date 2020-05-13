Экс-главу штаба Трампа Манафорта выпустили из тюрьмы: опубликовано видео

13 марта 2019 года бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине, где он работал на беглого президента Виктора Януковича.

Манафорта даже собирались отправить на остров Райкерс – самую крупную колонию в мире, где он должен был содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод планировали на 6 июня, однако ситуация изменилась.