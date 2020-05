Экс-главу штаба Трампа Манафорта выпустили из тюрьмы: опубликовано видео

Бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта выпустили из тюрьмы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

71-летнего Манафорта выпустили из федерального исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании в среду, 13 мая. Его перевели под домашний арест, передают американские СМИ.

Адвокаты Манафорта также подтвердили эту информацию, однако сам он отказался комментировать ситуацию.

