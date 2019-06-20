Экс-глава Интерпола признался в преступлениях: в чем его обвиняют

Бывший глава Интерпола, экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признался в получении взяток.

Об этом стало известно на судебном заседании, отмечается в заявлении Верховной народной прокуратуры КНР, передает "РИА Новости".

"20 июня Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь провел открытое судебное заседание по делу бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя, обвиняемого в коррупции… В ходе слушания органы прокуратуры зачитали обвинительное заключение, представили имеющиеся в их распоряжении доказательства, ответчику и его защитнику также было предоставлено слово, проведен перекрестный допрос. После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном", – говорится в информации.

Отмечается, что Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение в своих личных интересах и в интересах третьих лиц, принимал дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 миллиона юаней (около 2,1 миллиона долларов).

Приговор объявят позже, время пока не уточняется.

Мэн Хунвэй

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