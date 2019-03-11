Двум пассажирам рухнувшего в Эфиопии самолета удалось выжить: истории спасения

Двум пассажирам, которые должны были лететь самолетом Boeing, рухнувшем в Эфиопии 10 марта, повезло выжить.

В сети показали их фото и рассказали истории чудесного спасения. Так, гражданин Греции Антониос Маврополулос из Афин опоздал на рейс самолета, разбившегося в Эфиопии, всего на две минуты. Именно этого времени хватило, чтобы остаться в живых.

"Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали", — рассказал он затем.

Антониос Маврополулос (в центре)

Еще одного возможного пассажира Ахмеда Халида спасла задержка стыковочного рейса, передает "НТВ".

"Мой рейс был из Дубая в Аддис-Абебу, а затем из Аддис-Абебы в Найроби. Но из-за того, что в Дубае произошла задержка, я пропустил самолет в Найроби. Поэтому, когда прибыл в Аддис-Абебу, мне сказали, чтобы я сел в другой самолет, который отправляется в 11 часов. Меня это устроило", — пояснил он.

Ахмед Халид (слева)

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

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