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"Дурачок и неудачник!" Трамп вызверился на Байдена

1.2тЧитать материал на украинском

Глава США Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента Джо Байдена "неудачным манекеном", и "слабоумным".

Об этом сообщает NBC. Заявление прозвучало в штате Айова, который посетили оба политика.

Байден резко ответил на издевки Трампа. Он заявил, что если Трамп выиграет второй срок, "он навсегда и принципиально изменит характер этой нации".

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Трамп в свою очередь назвал Байдена "сонным Джо", "дурачком" и "неудачником".

"Байден неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его в скором времени", - заявил Трамп.

Трамп вызверился на Байдена

Трамп вызверился на Байдена

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первая перепалка политиков. Ранее Байден обозвал Трампа в ответ на оскорбления

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Персоны
Дональд ТрампДжо Байден
Место
США
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Спраздником вас дня России...Надевайте новые шаровары и пейте самогон во Славу России , паны украинци.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Вот такие дураки и "помогали" Украине скатывается в низ,в болото...
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