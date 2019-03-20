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Друг Путина Земан предложил изменить конституцию Украины

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Президент Чехии Милош Земан посоветовал руководству Украины провести децентрализацию власти в стране.

"Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации (власти) Украины, чтобы все ее регионы получили больше самостоятельности", — заявил Земан, передает RT со ссылкой на чешское агентство СТК.

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Он добавил, что войну в Украине могут остановить минские соглашения, которые "никем не соблюдаются".

Земан предложил изменить конституцию Украины

Земан предложил изменить конституцию Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Земан выразил обеспокоенность тем, как в Украине прославляют бандеровцев.

В связи с этим в интервью он упрекнул главу МИД Чехии Томаша Петршичека в том, что во время визита в Украину он "недостаточно критически оценил проблему бандеровцев".

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Место
Чехия
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Файбер Моня
Файбер Моня
Уже сейчас видно, что Украина как страна, управляемая диктаторскими методами из отдельно взятого центра, существовать не сможет. Наиболее эффективный способ сохранения территориальной целостности это ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ власти и ФЕДЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА управления, которая принята в Австрии, Швейцарии и Германии. Эти страны достигли выдающихся успехов в построении демократических институтов власти и развития национальных экономик. Украина ДОЛЖНА И БУДЕТ идти по пути развития этих стран, в которых понятия ЗАКОННОСТЬ и ПОРЯДОК не пустой звук.
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Ария Олег
Ария Олег
Файбер Моня, ты что куришь?
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