Друг Путина Земан предложил изменить конституцию Украины

Президент Чехии Милош Земан посоветовал руководству Украины провести децентрализацию власти в стране.

"Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации (власти) Украины, чтобы все ее регионы получили больше самостоятельности", — заявил Земан, передает RT со ссылкой на чешское агентство СТК.

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Он добавил, что войну в Украине могут остановить минские соглашения, которые "никем не соблюдаются".

Земан предложил изменить конституцию Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Земан выразил обеспокоенность тем, как в Украине прославляют бандеровцев.

В связи с этим в интервью он упрекнул главу МИД Чехии Томаша Петршичека в том, что во время визита в Украину он "недостаточно критически оценил проблему бандеровцев".

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