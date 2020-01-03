Дрожали и падали стены: в Японии произошло мощное землетрясение. Видео ЧП

В Японии 2 января произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

Как сообщает пресс-служба Геологического ведомства США, ЧП случилось у восточного побережья островного государства.

Землетрясение было зафиксировано в 18:23 по времени UTC (20:23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков находился в 41 км к северо-востоку от населенного пункта Хасаки. Очаг залегал на глубине 32,2 км.

Предварительно жертв и разрушений от землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

На опубликованных в сети видео показано, как в учебном заведении из-за землетрясения обрушился потолок. На других кадрах видно, что из-за толчков только дрожали стены и хозяйка квартиры даже не паниковала.

Карта землетрясения

Карта землетрясения

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8, из-за чего в стране объявили угрозу цунами.

Ранее Китай накрыло мощное землетрясение. В результате природного явления погибли минимум 12 человек, еще 134 пострадали.

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