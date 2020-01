Дома ходили ходуном: появились фото и видео самого мощного в 2020 году землетрясения на планете

В сети появились зрелищные снимки и видеозаписи мощнейшего в 2020 году землетрясения в мире, которое произошло в Карибском море 28 января.

Как сообщает Геологическая служба США, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным американского ведомства, эпицентр землетрясения находился между Кубой, Ямайкой и островами Кайман, а именно в 125 километрах к северо-западу от ямайского Лусеа. Очаг расположился на глубине 10 километров. Также были зафиксированы повторные толчки магнитудой до 6,1.

Сильнее всего землетрясение ощущалось на Кубе, Ямайке и островах Кайман. Зацепила стихия также Гаити, Багамские острова, юг Флориды и Гондурас.

There was just a 7.3 magnitude earth quake in Jamaica.



In my apt in Miami - this just happened.



Could feel the whole building swaying.



Crazy! pic.twitter.com/r5pPJzcLvm