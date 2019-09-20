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20 сентября • обновлено в 11:26
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Догоняет! В НАТО забили тревогу из-за России

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Преимущество НАТО над Россией существенно сократилось, а РФ является мощным конкурентом.

Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает "Голос Америки".

В связи с этим союзники должны сделать все, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии.

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"Россия – конкурент, и преимущество НАТО над Россией сократилось", – заявил генерал.

Данфорд добавил, что именно поэтому Альянс одобрил в мае новую стратегию.

"Ситуация во многом схожа с положением в США. Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии – именно это должно быть в центре внимания", – сказал он.

Догоняет! В НАТО забили тревогу из-за России

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО уличил Россию в разработке опасного оружия.

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Место
США
Тег
НАТО
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да не,мазепинцы,это всё мультики.А когда ещё вы к НАТЕ присоединитесь,да со своим мощным флотом...ууууххххх.Прям дрожь по всему телу.
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филипп филипыч
филипп филипыч
зрадопятница продолжается)
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Хозяин польского быд"ла уже заранее ссыт))))))
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