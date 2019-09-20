Догоняет! В НАТО забили тревогу из-за России

Преимущество НАТО над Россией существенно сократилось, а РФ является мощным конкурентом.

Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает "Голос Америки".

В связи с этим союзники должны сделать все, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии.

"Россия – конкурент, и преимущество НАТО над Россией сократилось", – заявил генерал.

Данфорд добавил, что именно поэтому Альянс одобрил в мае новую стратегию.

"Ситуация во многом схожа с положением в США. Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии – именно это должно быть в центре внимания", – сказал он.

Радио Свобода

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