"До Тбилиси 200 километров": Кадыров пригрозил Грузии из-за бунта

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал массовые протесты в Грузии "истерией антироссийских политиканов", якобы "подогреваемой" Западом.

Такое заявление он сделал в личном Telegram-канале, утверждая, что российский и грузинский народы "связаны вековыми узами узами дружбы и единства".

По мнению Кадырова, "нет ни одной причины, чтобы смотреть друг на друга с ненавистью".

Рамзан Кадыров ТВ Центр

"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров", – написал глава Чечни, добавив, что культуру, литературу и искусство Грузии мир якобы познал благодаря России.

Кадыров уверяет, что вина за конфликт лежит на "вскормленных и взращенных в США и на Западе" политиках.

"Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии", – сказано в сообщении.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всем Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и ее общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие", – утверждает Кадыров.

По его словам, в Грузии нет соседа ближе, "который в час беды быстрее всех протянет руку помощи", чем РФ.

"И еще, в 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной млрд долларов. А чего добились антироссийские радикалы? Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи..." – с угрозой подытожил глава Чечни.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста Новости-Грузия

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты, которые прошли в Грузии, "русофобской провокацией".

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