"До Екатерины ІІ России там не было!" Генерал США напомнил Путину исторический нюанс о Крыме

В США заявили, что РФ не имеет никаких оснований считать оккупированный Крым своим, ведь до царицы Екатерины II никакой России не существовало.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Совершенно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ", – отметил он.

Генерал добавил, что в Черном море НАТО надо расширяться, чтобы эффективного противостоять России.

"Три натовских члена в регионе – Турция, Румыния и Болгария – поддерживают украинский суверенитет, но этого недостаточно для эффективного противодействия России. Альянс работает в регионе – и не только в военной, но и в дипломатической и экономической сферах", – заявил Ходжес.

При этом военный пояснил, что по условиям международных конвенций, очень ограниченное количество натовских кораблей может находиться в акватории Черного моря.

"Поэтому приходится разрабатывать альтернативные механизмы сдерживания России и уделять больше внимания союзникам НАТО, особенно Турции. Ведь она является той точкой, где пересекаются европейский, черноморский и ближневосточный направления стратегии НАТО. Альянсу приходится брать это во внимание и учитывать турецкие интересы", – подытожил он.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!