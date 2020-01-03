"До Екатерины ІІ России там не было!" Генерал США напомнил Путину исторический нюанс о Крыме

В США заявили, что РФ не имеет никаких оснований считать оккупированный Крым своим, ведь до царицы Екатерины II никакой России не существовало.
Об этом в интервью "Апострофу" сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Совершенно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ", – отметил он.
Генерал добавил, что в Черном море НАТО надо расширяться, чтобы эффективного противостоять России.
"Три натовских члена в регионе – Турция, Румыния и Болгария – поддерживают украинский суверенитет, но этого недостаточно для эффективного противодействия России. Альянс работает в регионе – и не только в военной, но и в дипломатической и экономической сферах", – заявил Ходжес.
При этом военный пояснил, что по условиям международных конвенций, очень ограниченное количество натовских кораблей может находиться в акватории Черного моря.
"Поэтому приходится разрабатывать альтернативные механизмы сдерживания России и уделять больше внимания союзникам НАТО, особенно Турции. Ведь она является той точкой, где пересекаются европейский, черноморский и ближневосточный направления стратегии НАТО. Альянсу приходится брать это во внимание и учитывать турецкие интересы", – подытожил он.
Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.