Принятые Конгрессом США законопроекты, направленные против правительства РФ и лично президента Владимира Путина, больше внутреннеамериканский пиар, чем попытка навредить России.

Вопрос запрета признавать Крым российским – это просто декларация, понятно, что его и так никто не планировал никаким образом признавать. Это ни на что не повлияет.

Что касается внимания к активам Кадырова и Путина, то в этом новое только одно, что придется как-то конгрессу об этом отчитываться. У меня нет ни малейшего сомнения, что спецслужбы и так следили за этими активами и собирали информацию. Я не думаю, что соответствующие законы как-то сильно увеличат реальное внимание спецслужб к активам.

Скорее всего, после принятия такого закона, им придется вынести какую-то информацию на публику, а это уже может создать некоторые проблемы, может не самому Путину и Кадырову, но каким-то приближенным к ним олигархам и людям, которые проводят транзакции с западными структурами. Непосредственно для самой России как государства я особых проблем не вижу.

Это чисто внутреннеамериканская политика целью которой является атака на Дональда Трампа, Россия, как реальная цель там не присутствует.

Дональд Трамп

Самые разумные последствия для России, которые я вижу, пройдет 90-180 дней и придется рассказывать о расследованиях конгрессменам публично. Соответственно, рассказав что-то публично, они раскроют кого-то из реальных людей, увлеченных в различные схемы, структуры и так далее. На этих людей может начаться дополнительное санкционное давление, проблемы с попаданием на Запад или проведением каких-то операций. А во всем остальном – это чисто внутреннеамериканский пиар в отношении России, который на Россию мало влияет.

Новости Конгресс США вывернет карманы Путина

По поводу миллиардных счетов Путина на Западе, я думаю, что это в значительной степени миф. Понято, что есть какие-то деньги, которые используются для операций за рубежом, но воспринимать их как чисто "деньги Путина", было бы довольно странно. Это альтернативный бюджет, в России есть понятие, как так называемый "бассейн", куда часто крупные компании заставляют, что называется, скидываться. Из него решают самые разные задачи, от поддержки прокремлевских политических сил, до строительства фонтанов или доплат чиновникам в конвертах, которые не предусмотрены базовым бюджетом. Очевидно, что те же "ЛНР" и "ДНР" содержаться из того же "бассейна", как и операции по каким-то действиям в США и другое.

Владимир Путин

Я ни секунды не сомневаюсь, что подобные деньги на Западе существуют, но у меня есть сильные сомнения, что лично у Путина, или через очень близких подставных лиц, есть какие-то большие объемы денег на Западе. Преимущественно его деньги находятся в России или дружественных странах, и я больше бы думал про структуры, которые реализуют различные методы гибридной войны и тому подобное, и такие структуры есть, и у них есть там деньги, которые можно отследить.

Но это все равно немного не та картинка, которая рисуются в сознании обывателя, когда говорят, про активы Путина на Западе.

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