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Для переброски войск: многострадальный самолет Путина подняли в небо. Фото и видео

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Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Ранее испытание неоднократно переносили из-за обнаруженных изъянов.

Успехом похвастались российские пропагандистские СМИ. В частности, ТАСС отмечает, что самолет находился в воздухе 45 минут. Полет выполнялся на скорости около 250 км/ч. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самолет выполнил "коробочку" в сопровождении Ил-114, затем прошел над полосой ВАСО на высоте 50 метров для имитации посадки. Он приземлился на третьем круге.

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Для переброски войск: многострадальный самолет Путина подняли в небо. Фото и видео

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он якобы будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Для переброски войск: многострадальный самолет Путина подняли в небо. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия развернула в Калининградской области батарею С-400 "Триумф".Комплексы будут охранять воздушное пространство самого западного региона России и находятся в составе зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Балтийского флота.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Свиномоаные, а вы сколько новых моделей самолетов испытали при незалежности? Ведь при москалях, вы их якобы разрабатывали.
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Питон Каа
Питон Каа
Как там КБ "Антонов" поживает, а бандерлоги? Говорят - благополучно загнулся. Ну-ну, реформаторы...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Многострадальные самолёты, разрабатываемые в РФ, после испытаний идут в серию. А вот прекрасные, лучшие в мире АНы, походу или накуй никому не нужны, или Дуркаина их строить не в состоянии. Поскольку за 5 лет - 1 самолёт, это ни о чём.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Крым Андрей, Порошенко же сказал, что ещё 5 лет и Украина будет занимать ведущие позиции в авиастроении и производить по 100 самолётов в год. Нужно дать человеку шанс.
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