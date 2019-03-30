Для переброски войск: многострадальный самолет Путина подняли в небо. Фото и видео

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Ранее испытание неоднократно переносили из-за обнаруженных изъянов.

Успехом похвастались российские пропагандистские СМИ. В частности, ТАСС отмечает, что самолет находился в воздухе 45 минут. Полет выполнялся на скорости около 250 км/ч. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самолет выполнил "коробочку" в сопровождении Ил-114, затем прошел над полосой ВАСО на высоте 50 метров для имитации посадки. Он приземлился на третьем круге.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он якобы будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

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