"Для меня это странно!" Путин разозлил россиян словами о демократии

Президент России Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов, в Великобритании.

Так, в интервью одному из пропагандистских каналов Путин назвал выбор британского премьер-министра Палатой общин странным. Соответствующее видео на странице в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Нам все время тычут по поводу демократии в России, выборов... А способ приведения к исполнительной власти первого человека в Великобритании – с помощью всеобщих выборов что ли? Нет! С помощью партийной тусовки. Вот это, честно говоря, для меня странно", – цитирует российского лидера Смирнов.

Владимир Путин

Путин также добавил, что "несмотря на такие странности", Россия будет работать с любым правительством Великобритании, которое захочет работать с Москвой.

"Офицер КГБ из полуфеодальной России, лично следящий за фальсификацией всех выборов с 2000 года, рассказывает британскому подданному, как в той Британии плохо с демократией", – с сарказмом прокомментировал высказывание главы РФ блогер с ником "Проф. Преображенский".

"Итак, скоро в конституции РФ будут всеобщие выборы премьера", "Опять "подрывает" западную демократию", "Путина тычут в отсутствие детских пособий даже для многодетных и нищенские пенсии, а сказочный все про Англию заливает", "Живет в альтернативной реальности", – пишут пользователи сети.

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Путин: Нам все время тычут по поводу демократии в России, а способ приведения к исполнительной власти первого человека в Великобритании - с помощью всеобщих выборов что ли? Нет! С помощью партийной тусовки. Вот это, честно говоря, для меня странно pic.twitter.com/VVzXQluCoy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 22, 2019

Вот это очень смешно.

Офицер КГБ из полуфеодальной России, лично следящий за фальсификацией всех выборов с 2000 года, рассказывает британскому подданному Брилёву, как в той Британии плохо с демократией. pic.twitter.com/TW82nzYrI0 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) June 22, 2019

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Таким образом она лишилась и должности премьер-министра, но будет исполнять обязанности, пока не будет избран новый.

О своем решении она объявила еще в конце мая, расплакавшись во время своего выступления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее западные СМИ ранее составили перечень главных претендентов на кресло Мэй.

Среди них: экс-министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, заместитель министра юстиции по вопросам прав человека Доминик Рааб, министр иностранных дел Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув и лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

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