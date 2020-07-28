Девочка умерла от коронавируса во сне: болезнь приняли за усталость

В США девятилетняя девочка умерла во сне от коронавируса.

В США от коронавирусной инфекции умерла девятилетняя Кимора Линум. Диагноз ей поставили уже после смерти.

Об этом написала Mirror. Здоровая девочка скончалась во сне после того, как вздремнула, поиграв с друзьями.

За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили выздоравливать дома, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. Тест на COVID-19 не сделали.

Через пару дней Кимора почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице. Однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.

"Я трясла ее, кричал на нее. Я закричала маме и сказала, чтобы она приходила сюда, потому что Ким не дышит", – рассказала мама девочки Микаша Янг-Холмс.

Бабушка попыталась сделать ребенку искусственное дыхание, но это не помогло. Приехавшие медики констатировали смерть. Только после этого девочку проверили на COVID-19. Тест оказался положительным.

Кимора стала пятым ребенком во Флориде, умершим от коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, от коронавируса COVID-19 умер двухдневный младенец в Южно-Африканской Республике. Ребенок стал самой юной жертвой пандемии в мире.