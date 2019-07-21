Дерзкий захват танкера Ираном: Британия нашла след Кремля

Власти России могут быть причастны к захвату Ираном британского танкера.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на Секретную разведывательную службу Великобритании. Источник считает, что судно направили в воды Ирана при помощи сигналов с ложными координатами GPS. В итоге экипаж подумал, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод. При этом якобы использовалась "российская шпионская технология".

"Возможно, Россия помогла Ирану в этой авантюре… Корпус стражей исламской революции и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии", – отмечает издание.

Захваченный танкер

Напомним, иранский Корпус стражей исламской революции 19 июля заявил, что "конфисковал" британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе за якобы несоблюдение "международных морских правил".

Полуофициальное иранское информагентство Fars сообщило 20 июля, что задержание Stena Impero связано с аварией иранского рыбацкой лодки, который отправил сигнал бедствия, а британский корабль якобы проигнорировал этот сигнал. Владелец и оператор Stena Impero, компания Stena Bulk и Northern Marine, возразила любые нарушения со стороны экипажа.

Иранская сторона заявила, что пока танкер стоит в порту Бендар-Аббаса, все члены экипажа остаются на корабле. А это 23 моряка – из Индии, России, Латвии и Филиппин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Франция и Германия осудили действия Ирана, призвав Тегеран вернуть захваченный танкер и членов его экипажа.

В сети появилось видео захвата танкера.

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