"Делает шаги к миру": появилась реакция США на трагедию с бойцами ВСУ

В США отреагировали на провокацию террористов "Л/ДНР" на Донбассе, в результате которой были убиты четыре морпеха Вооруженных сил Украины.

Так, своим мнением по поводу инцидента поделился в Twitter специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – написал он.

В США отреагировали на трагедию с бойцами ВСУ

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство террористами четырех воинов ВСУ около Павлополя на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

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