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"Делает шаги к миру": появилась реакция США на трагедию с бойцами ВСУ

1.6т Читать материал на украинском

В США отреагировали на провокацию террористов "Л/ДНР" на Донбассе, в результате которой были убиты четыре морпеха Вооруженных сил Украины.

Так, своим мнением по поводу инцидента поделился в Twitter специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – написал он.

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В США отреагировали на трагедию с бойцами ВСУ

В США отреагировали на трагедию с бойцами ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство террористами четырех воинов ВСУ около Павлополя на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Курт Волкер
Место
США
Теги
Донбасс Новости Донбасса ВСУ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Волкер, если будешь бухать, также "трагически" погибнешь
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Poroshenko Petro, Волкер, дядька серьезный .А ты, встань с бутылки, подойди к стене и убейся. Хотя, можешь с бутылкой в жопе, так прикольнее.
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