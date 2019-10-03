"Давление" Трампа на Зеленского: Волкер начал давать показания

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер начал давать показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в четверг, 3 октября должны были состоятся закрытые беседы Волкера с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведки и наблюдения. Дипломат дает показания добровольно.

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Волкер начал давать показания о Трампе и Зеленском

Перед этим в Конгресс США привезли коробки с документами, которые имеют отношение к Волкеру и его пребыванию в Украине.

В пятницу, 4 октября, в комитете по разведке даст показания генеральный инспектор разведки Майкл Аткинсон, а 11 октября выступит бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.

Стало известно, что Волкер на своей должности мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.

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