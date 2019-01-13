Давление будет жестким: озвучен план Путина по Беларуси

В этом году президент России Владимир Путин продолжит давление на Беларусь, в том числе и экономическое, и теперь оно будет гораздо сильнее.

В целом на политический захват Беларуси могут потратить миллиарды внебюджетных средств, рассказал в интервью "After Empire" российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский.

"Конечно продолжится давление на Беларусь, это будет одним из важных трендов. Поскольку в рамках опять же доктрины одиночества, Кремль ясно дал понять, что Беларусь не воспринимается больше как друг. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в явном виде сказал, что Беларусь утратила доверие России. Ясно, что такой осторожный чиновник, вообще не замеченный в каких-то резких высказываниях прежде, не мог этого сделать без санкций первого лица и даже без прямого указания первого лица. Поэтому давление будет очень жестким, и так отделаться, как раньше, Александру Лукашенко уже не удастся", - говорит Белковский.

Он считает, что президенту Беларуси придется даже прибегнуть к помощи Запада, чтобы решать в том числе экономические проблемы.

"Но эта помощь Запада не может быть ни такой масштабной, как со стороны России в случае капитуляции Минска, ни такой быстрой, поскольку на Западе существует процедура, которой в России нет", - подчеркнул политолог.

"В России миллиарды долларов могут расходоваться одним взмахом мизинца Владимира Путина и даже не обязательно Владимира Путина. Собственно для этих целей и создаются многочисленные кубышки, никому не подконтрольные и не подотчетные… Поэтому я не исключаю того, что вложить 5 – 10 миллиардов долларов в Беларусь, чтобы взять ее политически под контроль, для Путина это не проблема. И это никак не затронет российский бюджет. Поэтому стенания некоторых наблюдателей на тему того, что, как же бюджет рухнет под бременем Беларуси, – он не рухнет", - заявил Белковский.

По его словам, вопрос только в том, согласится ли Лукашенко отдать значительную часть своей власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт-международник Максим Яли высказал мнение о том, что Путин пытается любой ценой удержаться у власти. Именно для этого разрабатывается стратегия объединения России с Беларусью.

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