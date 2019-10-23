Давил и выдвинул требование: всплыли подробности встречи Зеленского и Трампа

Лидер США Дональд Трамп потребовал от украинского президента Владимира Зеленского публичной поддержки и связывал с этим все свои дальнейшие действия по помощи Украине.

Трамп поставил американскую помощь Украине в зависимость от участия Зеленского в компрометации своего конкурента на президентских выборах Джо Байдена, пишет в своем блоге на Эспрессо журналист Виталий Портников.

По его словам, одной из главных ошибок американской администрации в расследовании против сына Байдена является назначение временным поверенным Уильяма Тейлора. Он считает, что показания Тейлора - важный момент в расследовании.

Всплыли подробности встречи Трампа и Зеленского

"Как можно было одновременно разрабатывать план давления на украинское руководство по вопросу, который интересовал лично Трампа, и назначать временным поверенным в делах отставного дипломата, ветерана вьетнамской войны, который не собирается продолжать карьеру и выше всего ставит свою деловую и даже, я бы сказал, историческую репутацию, не объяснит никто. Но, похоже, не только сам Трамп, но и его ближайшие сотрудники просто не мыслят подобными категориями - иначе они держали бы Уильяма Тейлора подальше от Киева", - отметил Портников.

Он отметил, что Трамп потребовал от Зеленского публичной поддержки и спекулировал этим вопрос о военной помощи Украине. А то, что помощь отсутствует, оправдывал коррумпированностью украинского государства.

"Кстати, выступление Тейлора доказывает, что и украинский президент Владимир Зеленский не был искренним, когда отрицал давление администрации Трампа в связи с "делом Байдена". Но, конечно, вопросов к Зеленскому здесь гораздо меньше, чем к Трампу. Или украинский президент может рискнуть хорошими отношениями с Соединенными Штатами и публично обвинить президента США в давлении?", - написал Портников.

Как писал OBOZREVATEL:

в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что привело к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывшая оппонентка на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какова вероятность снятия Трампа с поста президента США и как скандал отразится на Украине – читайте в нашем материале.

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