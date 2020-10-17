Обыватели не забыли, что в случае заболевания в их распоряжении не окажется ни вертолета, ни чудесной сыворотки. Словом, Трамп успешно продемонстрировал, что решил проблему опасного вируса только для себя, но не для других

Согласно данным последнего опроса The Guardian и компании Opinium Research от 13 октября, отрыв выдвинутого Демократической партией кандидата Джо Байдена от его соперника, действующего президента США республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке увеличился до рекордных 17 процентных пунктов. Отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства, пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua.

Провал супермена

Тем временем Трамп продемонстрировал результаты своего чудодейственно быстрого исцеления от ковида-19, выступив перед сторонниками на митинге во Флориде. Президент пританцовывал, бросал маски в толпу под аккомпанемент патриотических песен, обещал расцеловать всех присутствующих и сравнивал себя с суперменом. Все это, очевидно, должно было поднять его рейтинг в глазах избирателей, однако, как показывает статистика, не привело к росту популярности ни в одном из "колеблющихся" штатов, голосование в которых и определит исход выборов.

Трамп пустился в пляс для широких масс

Подобная реакция избирателей, впрочем, была вполне предсказуема. В то время как сам Трамп и его политтехнологи, очевидно, делали ставку на демонстрацию силы и харизмы президента, создавая ему образ "брутального мачо" и "победителя вируса", для той немногочисленной части избирателей, которая еще не определилась с предпочтениями, в первую очередь важны факторы, касающиеся их личного благополучия. Бравый вид Трампа, безусловно, оказал должное влияние на его сторонников и укрепил их "боевой дух", однако для неполитизированной части общества гораздо важнее, как президент США собирается решать именно их, а не свои личные проблемы.

Исходя из этого, в поведении Трампа они увидели как неспособность справиться с угрозой пандемии – то есть защитить от вируса себя и свое ближайшее окружение (а значит, и всю страну) – так и пренебрежение к их здоровью, которое продемонстрировал Трамп, подвергая своих сторонников риску заражения и приуменьшая опасность болезни. В отличие от убежденных поклонников президента, рядовые обыватели не забыли, что в случае заболевания в их распоряжении не окажется ни вертолета, ни чудесной сыворотки. Словом, Трамп успешно продемонстрировал, что решил проблему опасного вируса только для себя, но не для других.

Впрочем, если администрации Трампа удастся добиться от России продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, это может немного прибавить ему популярности, поскольку напрямую касается вопросов безопасности. Страх ядерной войны в американском обществе довольно силен, а обострение международного положения – это одна из главных претензий демократов к Трампу. Однако даже в этом случае сомнительно, что действующий президент сможет преодолеть разрыв с соперником. Впрочем, это совершенно не обязательно будет означать его проигрыш.

Моральный облик

А вот прогремевший ранее скандал, связанный с обнародованием налоговых деклараций Трампа, не оказал существенного эффекта на рейтинги. По крайней мере, он не привел к резкому падению поддержки Трампа, как того, очевидно, ожидали демократы. Как отмечает The New York Times, Трамп не платил подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет, а в первые два года президентства платил всего 750 долларов. Однако эта информация касается в первую очередь этической характеристики кандидата Трампа и не влияет на безопасность или благополучие его избирателей.

Для тех, кто и так не поддерживал главу Белого дома, приведенные цифры стали, разумеется, еще одним доказательством его "преступных наклонностей". Те же, кто поддерживает его, либо уже давно согласились пойти на этические компромиссы ради сохранения более важных с их точки зрения "старых консервативных ценностей", либо в принципе не озабочены моральными вопросами и смотрят на вещи прагматичнее. К тому же не стоит забывать, что большинство представителей "ядерного" электората Трампа попросту не верит либеральной прессе и априори считает демократов более коррумпированными. При этом для далеких от политики обывателей обнародованная информация не представляет особого интереса.

Разбрасывание масок под патриотичные песни - элемент избирательной технологии

Впрочем, похожий скандал, инициированный республиканцами в отношении сына соперника Трампа Хантера Байдена и его отношений с украинской компанией Burisma, вновь набирающий обороты в американской прессе, способен повлиять на сторонников Джо Байдена сильнее, чем "налоговый скандал" – на сторонников Трампа. Чтобы понять этот феномен, важно обратить внимание на изменение ценностей американского общества, происходившие в последние десятилетия.

Новая этика

Классический американский капитализм никогда не был особо социально ориентированным, однако в значительной мере ограничивался не только законом, но и неписанными правилами деловой порядочности, являвшимися основой старой пуританской этики. Однако естественное отмирание этой этики в сочетании с завершением объединявшей нацию Холодной войны привело к тому, что у многих людей не осталось идеологического стимула для соблюдения этических норм. В результате достижение "американской мечты" все больше превращалось в банальный социал-дарвинизм, уже не ограниченный моралью. При этом выразителей такого подхода можно встретить как среди республиканцев, так и среди демократов, а привычка последних апеллировать к ценностям на этом фоне воспринимается их противниками как откровенное лицемерие.

Эти тенденции привели к тому, что за последние десятилетия уровень нездоровой конкуренции в обществе привел к резкому росту психологических проблем американцев и даже к снижению эффективности работы бизнеса и госорганов, вызванного токсичностью рабочей атмосферы. Так, по данным исследования американской корпорации RAND, почти каждый пятый американский работник подвергается воздействию враждебной или угрожающей социальной среды на работе.

Социологи с тревогой отмечают рост атомизации общества, которому не смогли противостоять даже привычная для американцев культура волонтерства и благотворительности. В 2019 году газета The Nation отмечала, что самоубийства превратились в Америке в настоящую эпидемию, а по данным социологических исследований, их количество увеличилось на четверть за последние 15 лет. При этом ученые отмечают, что данная тенденция связана во многом не столько с экономическими, сколько с социальными причинами.

В результате в противовес пугающей тенденции в американских университетах стала формироваться новая этика, провозглашающая основой счастливой жизни личности и общества сочувствие, альтруизм, благодарность и т.д. Судя по многочисленным оговоркам преподавателей, подобный подход воспринимается в современном мире довольно скептично, однако вопреки этому все больше молодежи принимает новую этику. Конечно, начинающаяся мода на возврат гуманистических ценностей сопровождается крайностями вроде роста радикально левых идей, движения BLM и новоявленных учений вроде "критической расовой теории". Однако описываемая тенденция не сводится только к расовым вопросам и экстремистским проявлениям, и отражает более широкий запрос молодой части общества на справедливость, гуманизм и мораль.

При этом американская университетская профессура, являющаяся проводником этических концепций, равно как ее студенты – это почти поголовно электорат Демократической партии, и для этих людей моральный облик кандидата в президенты имеет важное значение. Сегодня их не устраивает ни культ жесткой силы и ура-патриотизма, проповедуемый Трампом, ни лицемерие традиционного демократического истеблишмента и финансовых элит. И независимо от того, кто победит на выборах в этот раз, Соединенным Штатам еще придется столкнуться с последствиями "войны поколений".

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