Я помню эту одну из самых кошмарных ночей моего детства. Ночную тишину разорвала автоматная очередь и скрежет гусениц танков. По звукам можно было только догадываться, что происходит что-то ужасное. Помню, как мне с маленьким братиком было очень страшно и как родители нас успокаивали. Тогда я учился в пятом классе…

Утром 20-го января 1990 года по дороге в школу мы, увидев красные гвоздики на месте убийства мирных жителей, начали понимать, какое чудовищное преступление было совершено и что пережил за одну ночь азербайджанский народ.

Во дворе моей 175-й школы были убиты несколько человек. На месте их убийства лежали гвоздики. В этот день мы всей школой порвали пионерские галстуки. В тот момент для нас закончился совок. В нашей памяти СССР стал ассоциироваться с кровавой империей, готовой пустить под танки своих граждан ради сохранения власти.

С того момента многие из нас стали свободными. Просто цена этой свободы оказалась очень высокой. Аллея шехидов в Баку каждый раз напоминает нам об одной простой истине – что такое свобода, знают лишь те, кто готов умереть за нее.

Кстати, как вспоминают наши старейшины, проживающие в Украине, именно в тот день образовалась азербайджанская диаспора. Студенты-азербайджанцы, которые учились в Киеве, узнав об этой трагедии, утром 21 января 1990 года вышли на Майдан, чтобы выразить протест советской власти. Мы прозрели от крови невинных…

Январская трагедия 1990 года неразрывно связана с нагорно-карабахским конфликтом. Руководство СССР хотело оставить нас своими рабами, да еще натравив на Азербайджан армянских националистов. Но Азербайджан восстановил независимость, хотя и заплатив за это непомерно высокую цену.

Спустя многие годы, переехав в Украину, я вновь наблюдаю эти процессы. Вместо шехидов появилась Небесная сотня, вместо Карабаха – Донбасс. И здесь поднимает голову гидра сепаратизма, полыхает война, гибнут лучшие сыны и дочери украинского народа. Но никто и ничто не сможет сломить наш дух. Это и объединяет азербайджанский и украинский народы.

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