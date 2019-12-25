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25 декабря • обновлено в 22:49
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"Что они там делают?" Эрдоган внезапно "сдал" наемников Путина

6.2т
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В Ливии на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство "Андолу".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и 2 тысячи наемников из ЧВК "Вагнера"? Что они там делают?" – негодовал турецкий лидер.

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Эрдоган отметил, что Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии.

"Лидер ЛНА, генерал Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии", – добавил президент.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Две сотни российских наемников из "ЧВК Вагнера" потерпели поражение в Мозамбике и начали отступать под натиском повстанцев-джихадистов.

  • В сети опубликовали видео, на котором военные наемники "ЧВК "Вагнера" с особой жестокостью убили и расчленили человека в Сирии.

  • В жестокой казни принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

  • Позже стало известно имя еще одного палача-наемника – это Владислав Апостол, гражданин РФ и Республики Молдова. Он также воевал на стороне оккупантов на Донбассе.

  • Напомним, что в ноябре во Владимирскую область РФ привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из "ЧВК Вагнера". Семьям убитых выплатили внушительные денежные компенсации в обмен на молчание.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Тег
ЧВК Вагнер
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Комментарии
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ссылки нет, чубатые фейки гонят, типа про наших на Донбассе!
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1
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, напиши в гугле эрдоган и Вагнер и увидишь кучу ссылок с российских сайтов по этом теме, лапоть
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4
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мочить путенских ушлепков в любой точке мира.
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не дождетесь
не дождетесь
Джонсон Саймон Ф., иди Крым освобождай, мочилка.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А где про Донбасс и Сирию?
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