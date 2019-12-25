"Что они там делают?" Эрдоган внезапно "сдал" наемников Путина

В Ливии на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство "Андолу".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и 2 тысячи наемников из ЧВК "Вагнера"? Что они там делают?" – негодовал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии.

"Лидер ЛНА, генерал Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии", – добавил президент.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

Две сотни российских наемников из "ЧВК Вагнера" потерпели поражение в Мозамбике и начали отступать под натиском повстанцев-джихадистов.

В сети опубликовали видео, на котором военные наемники "ЧВК "Вагнера" с особой жестокостью убили и расчленили человека в Сирии.

В жестокой казни принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

Позже стало известно имя еще одного палача-наемника – это Владислав Апостол, гражданин РФ и Республики Молдова. Он также воевал на стороне оккупантов на Донбассе.

Напомним, что в ноябре во Владимирскую область РФ привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из "ЧВК Вагнера". Семьям убитых выплатили внушительные денежные компенсации в обмен на молчание.

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