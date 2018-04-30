Сегодня начинается ООС.

Сегодня же в Украину доставлены противотанковые комплексы Javelin - 37 противотанковых пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним. Сумма поставки, на минуточку, USD 47 миллионов.

Совпадение? Не думаю.

И в тот день, когда окончится война...

Не знаю, что тогда будет.

Салют? Наверное.

Раздача орденов, медалей и прочих побрякушек от волонтёрских и прочих ГО-шек? Несомненно.

Большой парад на главной улице? А чёрт его знает.

Смена истрепавшихся флагов на могилах павших? Рюмки водки, сигареты на чёрном граните? Несомненно.

И будут разговоры...

О войне.

Она ведь у каждого своя.

И даже люди, прожившие в одном блиндаже, кунге, на одном ВОПе или РОПе не один месяц вспомнят о разном.

Кто больше герой - тот, кто ночами вглядывался в теплик, бил по ДРГ, отбивал атаки танков и пехоты, шёл на минус, или просто - изо дня в день таскал картошку, капусту, патроны, воду в тяжеленных баклажках?

Кто храбрее - солдат, идущий в бой, или офицер, этот бой спланировавший?

Или волонтёры, заезжающие в такие места, где волки бегать боялись?

Или врачи, ночами вытаскивающие с того света раненых?

Не знаю, что будет, когда закончится война.

Пока что она продолжается.