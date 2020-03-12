Еще две страны ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительства Чехии и Латвии 12 марта ввели режим чрезвычайного положения в странах из-за вспышки коронавируса.

В Чехии этот режим будет действовать 30 дней, сообщает Novinky.

В этот период будет запрещено проводить мероприятия с участием более 30 человек, посещать рестораны и кафе с 20:00 до 6:00, проводить культурные, спортивные и религиозные мероприятия.

thebell.io

Запрет не распространяется на митинги и собрания или подобные мероприятия конституционных органов, органов государственной власти и судов.

Также страна ввела пограничный контроль с Германией и Австрией, а с 14 марта будет запрещен въезд всем иностранцам и чехам, которые прибывают из зон риска: Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Австрии, Норвегии, Швеции или Франции.

Чрезвычайное положение в Латвии будет действовать до 14 апреля, пишет bb.lv. Правительство решило закрыть учебные заведения. Детские сады будут работать при наличии доказательств, что родители не были за границей и не контактировали с больными.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия, пикеты, рассчитанные на более 200 человек. Также будут запрещены все массовые мероприятия с участием более 200 человек. Медучреждения, социальные дома и тюрьмы должны ограничить посещения.

Для граждан страны, которые вернулись из путешествий, самоизоляция будет принудительной.

Как сообщал OBOZREVATEL, США закрыли въезд для лиц из Европы. Ограничения введены на 30 дней.

Напомним, что в Украине объявлен карантин. Власти также решили закрыть большую часть пунктов пропуска на границе. Точное количество пока неизвестно, уточняется лишь что их будет около 70%.

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