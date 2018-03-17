ЧП с лыжниками в Грузии: новые подробности о состоянии украинцев

Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури украинец уже вернулся на родину. Еще одна женщина находится в больнице в Тбилиси.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, пишет Интерфакс-Украина.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - рассказал он.

По словам Кирилича, грузинская сторона оплачивает все расходы на лечение и пребывание родных пострадавшей в Грузии.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили рассказал, что гражданка Украины, пострадавшая в результате ЧП в Гудаури, прооперирована и остается в медицинском учреждении.

"Остается один пациент - это женщина из Украины. Вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал Кумсишвили.

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