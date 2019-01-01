Сегодня мы проведем небольшое препарирование новогодних поздравлений, которые ушли в эфир этой ночью и начать хотели с речи Путина, но прослушав его до конца, а перед этим – речь Лукашенко, решили объединить их в одной отдельной статье, а здесь лишь привести избранные ответные пожелания россиян Путину, под видео его обращения.

На момент написания статьи, речь собрала 459 положительных оценок и 2,3 тысячи отрицательных. Вот что пожелали пердуну те, к кому он обращался. Далее – тексты откликов без правок. Сообщения с матами мы не приводим.

Новости Звернення Зеленського вийшло слабеньким

Семен Давыдов

В этом году мы не жлали с семьей его выступления. Всем противен. Устроил беду в Магнитогорске что бы поднять рейтинг. Родители:бабушки и дедушки не рады, у их внуков отобрал он все. Обобрал весь народ. Как дети могут радовать если образование платное. И как мы можем чего то добиться если в моем городе он закрыл и разозлил все заводы и предприятия. Кого что объединяет. Проезжает мимо буржуй депутат на джипе. Ну что меня с этим буржуем объединяет? Он зажравшаяся тварь, а я и мои дети нищета. Слушать противно. Какие общие усилия? Такое впечатление он это сказал своим прихвостням чиновникам, депутатам и буржуям которые грабят нас простой народ. У вас бабушки счастливы. А наши копейки считают от пенсии к пенсии.

Ваня Солнце

Богатые станут ещё богаче, бедные станут нищими , вот и все благосостояние. Спасибо за пенсию в 65 лет Владимир Владимирович и за повышение цен.

Олег Коротких

ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ (МНЕ 43) В 23-55 Я ВЫКЛЮЧИЛ ТЕЛЕВИЗОР РОВНО НА 5 МИНУТ. ЧЕСТНО.

Lana Lana

Кто этот человек с приятным баритоном? "Бурят" 2.0? "Нежно и крепко обнять детей", а в пуп поцеловать не нужно?

Виталий Коваленко

Спасибо за пенсионную реформу.ЧМО!!! С новым годом упырь!

Monte Cristo

Ёлочка мне нравится?

леха рыбак

Речь старого марозматика, чуствуете (про бабушек ,дедушек) поздно чего то вспомнил

Зенфира Ибрагимова

Тупая гнида До 2024 будем таких как ты терпеть у власти Все подорожала и тупой НДС нужно платить спасибо тебе С плохим тебе годом упырь

Эля Мирошниченко

Нет уж Вова, я не буду вместе с вами. Я уезжаю в Финляндию на ПМЖ, там зарплаты приличные и к людям отношение уважительное.

Сергей Огарышев

Конкретно Вас, Владимир Владимирович, благодарить не за что. Тотальный геноцид народа..

Андрей Захаров

Вова, Мы уже осознали кто ты и какие у тебя интересы и задачи..

MiXiMus TV

у вас владимир владимирович все мечты сбылись куча дач и автомобилей, куча жилых помещений, куча богатых друзей, я прошу вас забивайте дальше на народ, травите их дальше как в Питере, собаками, жёстко уничтожайте тех кто пытается жить лучше, поздравляю

loo lee

да у каждого и знас свои ожидания..но что нас объединяет — это Желание, чтобы ты — путлер СДОХ и твоя стая шакалов тоже!!! КТО ЖЕЛАЕТ ТОГО ЖЕ — Лайкате ) нахрен..чтобы наше желание стало Таким огромным — чтобы ИСПОЛНИЛОСЬ!!!

Maxim Laktyushin

Не смотрел, зашел дизлайкнуть и пожелать ботексной крысе и его дружкам лютой смерти в новом году. Пусть побыстрее начнётся расследование деятельности пугабэ, народный суд и приведение приговора в исполнение. Всех россиян с новым годом. Здоровья, счастья, мудрости, терпения и злости. На выборах любого уровня прокатывайте ЕР, и партии лояльные власти. Хочется убрать упырей из власти без пролитой народной крови.

В общем, эти тексты следует прочитать тем, у кого чешется "адиннарот" и зудит "путенввиди". Кому туда сильно хочется, надо поторопиться. Сейчас оттуда выезжают в Израиль, Финляндию и другие нормальные страны. Выезжают срочно. Так что можно найти относительно недорогое жилье и наслаждаться мудрым правлением, величием, исконностью и духовностью просто без остановки. И да, сами россияне этого почему-то не видят и потому – можно им рассказать о том, как они слепы и не видят того счастья, которое у них даром и каждый день.

Кстати, у нас кто-то рассказывал о притеснении русского языка? Тогда следует внимательно почитать приведенные выше тексты и то, что находится на страничке с видео. Их никто не притеснял.