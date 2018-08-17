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Николай Воробьев
Николай Воробьев
Center for Eastern European perspectives in Washington D.C., директорВсе статьи автора

Чий Крим: невже Трампа підставили

6.2тЧитать новость на украинском

Дональд Трамп знову заявив про можливість визнання анексованого Криму російським. Як пише Independent, така фраза нібито пролунала у кулуарах Білого дому після підписання законопроекту про військові витрати. – Ред.

Я вважаю, що це маловірогідно. Вже доволі багато заяв прозвучало, щодо того, що начебто Крим має бути російським, оскільки там люди говорять російською мовою. Але поки ці заяви не знайшли підтвердження. Доки я не побачу вислови Трампа особисто на публіку або його твіт з приводу того, що Крим має бути територією Російської Федерації, я до того часу не повірю просто інформаційним джерелам, якими б вони авторитетними не були.

Максимум, що казав Трамп щодо Криму, це "ми подивимось (wewillhavetosee) чи визнавати Крим". Це було перед зустріччю з Путіним в Хельсінки. Доки особисто він нього, принаймні широкі кола громадськості не чули заяв щодо визнання Криму територією Росії.

Я думаю, що це можуть бути "вкиди", щоб підставити Трампа. Це можуть бути його опоненти від демократичних кіл, це можуть бути його внутрішні опоненти. Я би перевіряв факти, не дивлячись на те, що відоме видання BuzzFeedв червні опублікувало інформацію, що начебто Трамп сказав, що в Криму живуть російськомовні люди, тому він має належати Росії. Але я би закликав перевіряти всі ці джерела. Краще послухати безпосередньо першоджерело цього вислову.

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Що Росія робитиме зі свого боку в питанні Криму?

Росія зі свого боку дуже важко йде на якісь поступки по Криму. Я думаю, що Росія чекає на вибори в Україні, яким буде політичний клімат в Україні в 2019 році. Були певні сценарії, що Росія буде пропонувати Заходу визнати Крим в обмін на те, що російська регулярна армія залишить Донбас в рамках виконання Мінських домовленостей. Такий варіант розглядається в Кремлі, я це точно знаю.

Але я не думаю, що Захід на це піде. І нещодавня декларація з приводу Криму Державного департаменту США – це ще одне тому підтвердження, коли вони сказали, що Крим є анексованою територією.

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Автор
Николай ВоробьевНиколай Воробьев
Тема
Аннексия Крыма
Место
США
Объекты
КрымРоссия
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
А Канада повинна бути французькою бо там розмовляють на французькій мові,
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Camobar Camcon, Бельгія, Брюссель , кантони Швейцарії.......
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
простого решения как по Крыму ,так и по Добассу не будет ,ситуацию будут обсасывать очень долго,
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
Camobar Camcon, флот не получится,он та лет двести уже,так не бывает,да и с репарациями тоже ..народ то там не толерантный к нынешней киевской власти ..
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Semizalupiv Opanas, , есть, вернуть все взад, выплатить репарации, восстановить Донбас, убрать из Крыма флот,
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