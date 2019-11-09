Четвертый год подряд: Испания снова выбирает новый парламент. Все детали

В Испании в воскресенье, 10 ноября, из-за политического кризиса проходят досрочно уже четвертые парламентские выборы за последние четыре года.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны, представитель правящей Социалистической рабочей партии Педро Санчес призвал провести новые выборы после того, как голосование, которое состоялось в апреле 2019 года, не помогло уладить противоречия между партиями-конкурентами, передает DW.

Всего в выборах участвуют пять партий: правящая социалистическая партия, правая партия Vox, консервативная "Народная партия", левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане".

Педро Санчес svoboda.org

По прогнозам опросов, политическая стабильность в стране не предвидится.

Силы государственной безопасности будут обеспечивать проведение выборов в Каталонии. Беспокойство властей вызывают сторонники независимости региона, которые могут попытаться помешать голосованию.

Известно, что в июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером через безуспешность переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI, со своей стороны, принял решение больше не выдвигать любые кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и было решено провести внеочередные выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании 28 апреля прошли досрочные парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала социалистическая рабочая партия.

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