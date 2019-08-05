Черное море превращается в "русское озеро": журналист забил тревогу из-за экспансии Москвы

События в Черном море, которое пытается оккупировать Россия, требуют неотлагательной реакции со стороны Украины, Турции и стран-членов НАТО.

Такое мнение высказал журналист Андрей Клименко в своей статье для BSNews. По его словам, Черное море почти превратилось в "русское озеро".

"На российском повестке дня – дальнейшая оккупация украинского морского шельфа и всей исключительной морской экономической зоны Украины, вытеснение НАТО из Черного моря, подсадка на газовую иглу Турции и Болгарии и другие действия, о которых идет речь", – уверен он.

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Клименко констатировал, что традиционная внешняя политика – и в Украине, и в ее черноморских соседей, и в НАТО и ЕС,- просто не успевает за этими событиями и требует обновления.

"Украина должна предложить Турции ввести не только общий контроль за подлинностью информации о портах назначения судов, следующих из турецких портов в Черное море, но и установить серьезную ответственность за искажение или фальсификацию этой информации. Аналогичные действия должны быть реализованы совместно с Румынией, Болгарией и Грузией", – написал журналист.

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Автор уверен, что надо найти совместные решения по противодействию превращению РФ в Черном море. "Опять напомним цитату президента Эрдогана: "Мы должны выполнить свой долг как страны, которая выходят к Черному морю. Если мы не примем меры, история нас не простит..." – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем, отработав сценарии применения подразделений во время обеспечения действий войск ВМС.

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