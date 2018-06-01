Как все успели заметить, СБУ все мощнее демонстрирует новый тактический рисунок, оказавшийся неожиданностью как для фигурантов уголовных дел, то голодающих, то отказавшихся от голодовок, так и для их хозяев, сидящих в Кремле. Более того, это оказалось неожиданностью и для тех соучастников преступления, которые должны были оказать информационное прикрытие. Эти люди имеют не только украинские или российские фамилии, но и вполне европейские и даже – американские. Стало понятно, что все они были отмобилизованы заранее, ибо пока не наступило "чудесное воскрешение" Бабченко.

Эти деятели развивали примерно одну и ту же линю информационного прикрытия: слабость власти Украины, бездеятельность спецслужб и конечно – коррупция. Они успели все это рассказать, а некоторые, наподобие Ксюши Собчак, известной "оппозиционерки", уже анонсировали перфомансы памяти Бабченко, куда уже притащили ведра помоев и фекалий. Мало того, некий крупный европейский функционер, который не стал ехать в Москву по поводу расстрела Немцова, решил приехать в Киев и поучить нас жизни. Но концепция изменилась. Ксюша до сих пор трясет холкой и стучит копытом не зная, что же теперь делать с первоклассными помоями. А указанный выше чиновник, узнал о воскресении Бабченко уже в аэропорту Борисполь, когда включил телефон. Не выходя из зоны пограничного контроля, он улетел назад, так и не дав нам нужных советов и не развернув конструктивной критики. Просто развернулся и был таков.

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Теперь выясняется, что вся эта публика так дружно выступила потому, что день "Х" был перенесен. Все должно было случиться во время финала Лиги Чемпионов, в Киеве, чтобы показать, ко всему прочему, что столица Украины – смертельно опасна. Кстати, к этому времени Карлсон Михо, уже подтянулся к границе Украины со стороны польского Пшемышля. В общем, готовились на воскресенье, а пришлось маршировать до вторника. Но в итоге они обнаружили, что ввязались в игру с куда более опытными игроками и что их обставили как сопливую школоту. Вдруг стало понятно, что Украина стала работать жестко и профессионально, намного профессиональнее, чем московская Контора и даже европейские чиновники, привыкшие открывать все двери в Украине, задней ногой. Теперь им стало понятно, откуда могут к ним прийти неприятности, по поводу слишком тесных засосов с Кремлем. Они уже привыкли, что для своих спецслужб они находятся в зоне табу, а ЦРУ просто не полезет в эти дебри, и тут повеяло холодом оттуда, откуда не ждали.

Но главное тут в том, что наши органы перестали давать критические утечки. Для всей публики, за ангажированной Москвой, такой разворот событий оказался настолько пугающим, что в европейских столицах резко подскочил спрос на памперсы самого крупного размера. СБУ стала работать в другом ключе, как в плане обеспечения внутренней безопасности, так и в отношение новых методов работы. Теперь всем понятно, что со старым решетом уже покончено, а что теперь способна сделать СБУ – можно только догадываться. Тем не менее, многие теперь задумались над тем, есть ли записи их разговоров с лицами, с которыми не следовало бы общаться. Причем, они теперь понимают, что интересы украинской разведки и контрразведки, естественным образом распространяются на тот круг лиц, с которыми еврочиновники имеют неформальные отношения финансового характера.

Только теперь они вдруг понимают, что не только СБУ демонстрирует совсем другой почерк, сильно похожий на знакомый почерк из-за океана, но и ВСУ – тоже. Постепенно скепсис, в отношение нашей армии, заменяется настороженностью, ибо представление о ее возможностях, теперь стали неопределенными, но уж точно исчезло представление о том, что это – сборище мальчиков для битья.

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Из этой же обоймы и последние сообщения о том, что должностные лица Нафтогаз-Украина, получили четыре десятка миллионов гривен, за серию успешных судебных решений в тяжбах с Газпромом. Мало того, многие наши соотечественники клацают языками и возмущенно подсчитывают суммы, которые получит каждый из этого списка лиц. Меду тем, надо внимательно присмотреться к тому, что на самом деле произошло, чтобы понимать, насколько велики эти суммы.

Большую часть своих выводов, мы привыкли делать сравнивая однотипные предметы или явления. Так и в этом случае, возмущенные реплики, которые мы встречали даже от читателей нашего ресурса, ограничиваются констатацией недовольства, но под ними нет никаких обоснования или сравнений с чем-либо подобным. А между тем, ситуация очень интересная и поясняющая многие вещи, происходящие прямо на наших глазах. Кстати, они из того же ряда событий, которые мы излагали об СБУ. Посему, мы постараемся внести ясность и в этот увлекательный эпизод.

Для тех, кто не совсем в курсе или совсем не в курсе, краткий экскурс в то, что же на самом деле случилось между Нафтогазом и Газпромом, что привело к таким необычно высоким премиям, с одной стороны и к нехорошему предчувствию с другой. Поскольку все познается в сравнении, надо хотя бы понимать, что и с чем надо сравнивать.

Итак, в бытность главы правительства Украины некой барышни, которая в то время не прокачивала губы и другие части тела, но компенсировала это свернутой на голове косой, был подписан контракт на поставку газа, между упомянутыми выше предприятиями. Тогда это было подано как великое достижение и вершина высшего пилотажа, но случись такое в Китае, барышня так и не ощутила бы радости пластических операций, сделавших ее эльфийкой или чем-то типа того. Это случилось бы потому, что делать пластическую операцию на голове, которую прострелил палач – нет никакого смысла. В Китае это произошло бы по одной из двух причин. Первая – бессовестно высокая цена этого газа. Покупая его на границе с РФ, Украина должна была получать самый дешевый газ в Европе, а дальше, за счет транспортных расходов, газ обязан был дорожать с каждой тысячей километров. По логике, самый дорогой газ должен был оказаться в Германии и Великобритании. Но в то же время, Германия получала газ по беспрецедентно низкой цене и барышня об этом знала. То есть, она умышленно подписала контракт с грабительской ценой газа для Украины.

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Второй момент, за который в Китае делают отверстие в голове – странное условие "бери или плати". Суть его сводилась к тому, что стороны оговаривают конкретное количество газа, которое Украина обязана выкупить. Причем, даже если физически этот газ не потреблялся, оплата должна быть непременно. Это даже не с чем сравнить в реальной жизни. Но даже если представить, что зачем-то это пришлось сделать, то объем должен быть равным самому минимум возможного потребления, чтобы не платить за воздух. Но объемы были указаны нереальные, которые Украина не могла проглотить физически. Тут может возникнуть некая теория о том, что Украина планировала перепродавать газ дальше и получать прибыль на разнице в цене. Но как известно, дальше газ стоил дешевле и такие планы попахивают маразмом.

Как теперь уже понятно, контракт прикрывал фактическую передачу ГТС Украины Газпрому. Это было не прямо прописано, но по факту, так бы и случилось. Украина, не выбирая условленное количество газа, попадает под действие санкций за условие "бери или плати", ибо оплачивала только потребленный газ, пусть и по драконовской цене. Газпром же получал суммы виртуального долга Украины, которые он должен был предъявить к оплате. Сумма должна была стать для Украины не реальной и Газпром просто отнял бы трубу в качестве компенсации за виртуальный долг. Еще раз, в связи с этим контрактом, Газпром не нес никаких убытков, а долг возникал только на бумаге и только потому, что барышня поставила под ним свою подпись.

Далее, этот контракт имеет положение о том, что любые споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в международном арбитраже шведского Стокгольма. Тут следует заметить, что Стокгольмский арбитраж был создан для того, чтобы максимально ускорить разрешение споров и потому, страны-подписанты соответствующего документа о работе арбитража, взяли на себя обязательство безусловно исполнять его решения, принимая таковые как из последней инстанции. Такие решения обязательны для исполнения на территории всех стран, которые и создали этот международный инструмент.

Как и следовало ожидать, Москва подала туда иск на Нафтогаз, в котором требовала взыскания сумм, положенных по договорному условию "бери или плати", плюс те суммы, которые Украина задолжала, пока не оплачивала потребленный газ с началом войны, то есть – в промежутке между началом войны и датой подачи данного иска. Далее, мы будем оперировать примерными суммами, фигурирующими в спорах сторон, не приводя их точные значения. Желающие могут самостоятельно найти точные цифры, мы же будем вести речь только о порядке цифр, чтобы не закапываться в математику.

По подсчетам Газпрома, Украина задолжала ему намного более пятидесяти миллиардов долларов. Причем, сам иск был подан именно тогда, когда в Москве осознали невозможность военной оккупации Украины. Дальнейшие действия были подобием удавки, которую Москва накинула на нашу шею и была уверена в том, что ей удастся затянуть петлю до полного издыхания Украины.