Быстрая, как молния: в Китае напугали Путина мощной украинской ракетой

Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая станет настоящим вызовом для Черноморского флота России.

Об этом написало китайское издание Sohu. "С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону", – сказано в публикации.

По словам экспертов, украинская "Молния" куда более быстрая и обладает большей дальностью пуска, чем ее аналог в России.

Китай напугал Россию украинской ракетой Иллюстрация

Судя по описанию, ракета имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем, пишет издание. В ней применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России собрались модернизировать десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) "Зубр", которые используют для действий во внутренних морях.

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