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17 октября • обновлено в 07:10
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Быстрая, как молния: в Китае напугали Путина мощной украинской ракетой

2.1т Читать материал на украинском

Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая станет настоящим вызовом для Черноморского флота России.

Об этом написало китайское издание Sohu. "С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону", – сказано в публикации.

По словам экспертов, украинская "Молния" куда более быстрая и обладает большей дальностью пуска, чем ее аналог в России.

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Китай напугал Россию украинской ракетой

Китай напугал Россию украинской ракетой

Иллюстрация

Судя по описанию, ракета имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем, пишет издание. В ней применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России собрались модернизировать десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) "Зубр", которые используют для действий во внутренних морях.

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Место
Китай
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70rus xxx
70rus xxx
Вот объясните мне,бестолковому,как можно напугать тем,чего нет?
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Китай молодец,нам нужно обьединится-ему забрать Сибирь нам Крым
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Супер! Очень напоминает те супер танки из картона, которые должны были напугать российскую армию. Правда пять лет прошло, а танки так и не появились, но зато как про них тогда пафосно рассказывали.
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