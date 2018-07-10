Россия виновна в смерти гражданки Великобритании Дон Стерджесс в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте – ред.

Продолжение истории с отравлением Скрипалей вписывается в общую картину существования России. Одна из особенностей постсоветского государства заключается в том, что вещи невыгодные для власти здесь никогда не признаются. Власть никогда не скажет, что мы убили кого-то, что мы развязали войну или сделали еще что-то нехорошее. Это всегда отрицание.

Но поскольку режим существует не день и не год, что вообще есть уникальной катастрофой в истории цивилизации (100 лет существует этот режим), приходится, в конце концов, признавать, что было совершено преступление и политическая ошибка. Это я вписываю в общую картину происходящее в Англии.

Например, у нас 50 лет отрицали существование секретного протокола между Сталиным и Гитлером - пакта Молотова-Риббентропа. Долгое время говорили же "ну, не было такого и быть не могло. Только враги нашего народа могли допустить, что такое было". А потом взяли и признали, что да, пакт Молотова-Риббентропа существовал, и это было не хорошо. На этом история тоже не заканчивается, ведь когда проваливается старый курс, наступает момент якобы очищения, после чего наступает новая трактовка. Не так давно президент Путин признал, что да, такой протокол был, но не было иного выхода. Это было правильно и разумно.

В этом контексте и война с Украиной, которой нет. Уже всякий, даже элементарно образованный человек в России смеется с этой присказки "настамнет".

Я не был в Солсбери и не знаю деталей, но это тот же самый стереотип из той же серии, которая постоянно повторяется. Поэтому я не могу не поверить в то, что это не Новичок и это не имеет отношения к России.

Детали мне неизвестны, все это нужно еще долго расследовать, но назову, пожалуй, еще две особенности проблемы. Дело в том, что в принципе, в природе абсолютно доказать ничего нельзя. Не существует абсолютных доказательств, они являются очень вероятными. Это одно. Второй аспект заключается в том, что среди западных политиков, журналистов и т.д., судя по всему, есть большое количество людей, достаточно тесно связанных с Кремлем. Поэтому всегда находится альтернативный голос и альтернативное мнение. Всегда нашим газетам и ТВ есть кого цитировать, в том числе в по отравлению в Солсбери.

Тем более, сама Россия влияет на многие политические решения. Она входит в Совет безопасности, является членом ООН. Когда-то в Союзе нам всегда подчеркивали: два мира – две системы, два мира – две идеологии.

Вот как не критикуй Украину, у которой сейчас много проблем, но итоги президентских выборов, которые пройдут в следующем году, никто предсказать не может. Этот вопрос открытый. А вот итоги выборов в России никто не может не предсказать – они абсолютно очевидны и известны заранее.

Вот мы в двух мирах, и это многим объясняется.