"Был заброшенной территорией": Россия на СБ ООН открыто соврала о Крыме

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Крым до аннексии Россией был "заброшенной территорией".

Выступающих ранее он назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами", передает "112".

"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней".

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Как сообщал "Обозреватель", 14 марта Владимир Путин осуществил официальный визит в аннексированный Крым. В частности, он побывал на Керченском мосту. Кроме того, он выступил с циничной речью перед местными жителями. "Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в родной дом, в дом нашей общей родины.", - сказал глава РФ.

В ответ на это Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором напомнил, что Крым - это Украина.