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29 мая • обновлено в 22:15
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Бунт против полиции в США: арестован коп, виновный в смерти афроамериканца

1.8т
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В США арестовали офицера американской полиции Дерека Шовена, участвовавшего в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Об этом сообщает Associated Press, подчеркивая, что именно этот офицер давил на шею задержанного 46-летнего мужчины коленом, несмотря на его жалобы на невозможности дышать. Как известно, впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в сеть.

Отмечается, что экс-полицейскому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. При этом напарники копа все еще находятся на свободе.

В США арестовали копа, который при задержании афроамериканца стал ему коленом на шею

В США арестовали копа, который при задержании афроамериканца стал ему коленом на шею

Идущие уже несколько дней в Миннеаполисе акции протеста вызваны как раз тем, что никто из правоохранителей, виновных в смерти Джорджа Флойда, не был привлечен к уголовной ответственности.

Хотя издание пишет, что прокурор рассчитывает выдвинуть обвинения и против трех других полицейских, причастных к делу.

Дерек Шовен

Дерек Шовен

t.me/Lshot/18520

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Место
США
Теги
полиция задержание смерть
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