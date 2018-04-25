"Будет время для России!" Австрийского вице-мэра наказали за вояж в Крым

Украина запретила въезд на свою территорию вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Виммеру.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Австрии, уточняя, что причиной стала поездка в аннксированный Крым.

По данным СМИ, Виммер участвовал в организованном РФ экономическом форуме, который состоялся на присвоенном Россией полуострове 19 - 21 апреля.

"Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда в Украину", — сообщили в посольстве.

В сенате Линца Виммер отвечает за связи и контакты с городами-побратимами. Из-за запрета посещать Украину он не сможет сотрудничать с Запорожьем, которое является городом-партнером Линца, и посетить запланированный в городе международный конресс.

Однако сам Виммер об этом не жалеет. "Будет больше времени для сотрудничества с другими городами, например, в Китае и России", - цитируют его слова австрийские СМИ.

Как сообщал "Обозреватель", в аннексированном Россией Крыму оккупанты проводят на полигонах учения с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения.