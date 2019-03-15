Будет сидеть один: скандального посла Путина поставили на место из-за Крыма

Пресс-конференция скандального посла России в Минске Михаила Бабича пройдет без белорусских журналистов.

Бабич намерен дать в понедельник, 18 марта, пресс-конференцию по поводу 5 лет аннексии Крыма Россией. Однако, как передает "Беларусь головного мозга" в Telegram, власть жестко отреагировала на его планы.

"Сидеть он будет в одиночестве, так как государственные СМИ Беларуси просто не аккредитовываются на это мероприятие. Приказ с самого верха", — сказано в сообщении.

Михаил Бабич Телескоп

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бабич оскандалился с заявлением о "захвате" Беларуси, наткнувшись на жесткую реакцию местного МИД.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!