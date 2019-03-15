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Будет сидеть один: скандального посла Путина поставили на место из-за Крыма

3.6тЧитать материал на украинском

Пресс-конференция скандального посла России в Минске Михаила Бабича пройдет без белорусских журналистов.

Бабич намерен дать в понедельник, 18 марта, пресс-конференцию по поводу 5 лет аннексии Крыма Россией. Однако, как передает "Беларусь головного мозга" в Telegram, власть жестко отреагировала на его планы.

"Сидеть он будет в одиночестве, так как государственные СМИ Беларуси просто не аккредитовываются на это мероприятие. Приказ с самого верха", — сказано в сообщении.

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Михаил Бабич

Михаил Бабич

Телескоп

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бабич оскандалился с заявлением о "захвате" Беларуси, наткнувшись на жесткую реакцию местного МИД.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Беларусь
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Замечено,все что не по американски,после переворота,или скандально .или сакраментально,или провокационно ,короче шестерки шухерят наперегонки .
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А соли на хвост не насыпали? Нууууу, тогда даже внимания посол не обратит... Соли надо было насыпать, соли! :-)))
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