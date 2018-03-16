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"Будет много горя и крови": Акунин предупредил, что Россия в опасности

9.6тЧитать новость на украинском

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал, чем для России опасен распад на отдельные государства.

"Я думаю, что будет большой трагедией, если Россия еще раз распадется на куски. Я уж и к Брекситу-то отношусь очень плохо, мне кажется это большой ошибкой. Я с большой печалью смотрю на то, что происходит в Испании. Мне кажется, что это неправильно", - рассказал Акунин в интервью "Настоящему времени".

Как считает писатель, повторять ситуацию с распадом СССР - опасно. "Не говорю уже про то, что мы все связаны, здесь проходит много частных и личных судеб, связей. И все это рвать, как это было в 1991 году, – это просто будет много горя и, боюсь, что много крови", - добавил писатель.

При этом оппозиционер решительно против имперской политики России. "Это полицейское государство, которое во всякой дискуссии использует полицейские методы, иначе уже дискутировать оно не может и не умеет. В этой ситуации от оппозиции, по-моему, не следует ждать никаких серьезных движений, поступков. Это просто невозможно, так не бывает на этом этапе. Что сейчас может делать оппозиция? Она, во-первых, может подавать пример достойного поведения сопротивления, что очень важно, в Советском Союзе в диссидентском движении, например, это было", - посоветовал он.

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Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Соцопросы подтверждают лидерство действующего президента РФ Владимира Путина. Участие в выборах примут: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Тема
Выборы в России
Персона
Борис Акунин
Место
Россия
Объект
выборы президента России
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