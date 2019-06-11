ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Будет федерация!" Путин собрался "спасать" еще одну страну-соседку Украины

1.5тЧитать материал на украинском

В Молдове якобы лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.

Как пишет "Коммерсант", об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой.

Со слов Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики. Однако Козак утверждал: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

Новости
Ситуация в Молдове: Obozrevatel News

"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", – отмечал Козак.

В первом пункте документа якобы содержится обязательство не вступать ни в какие военные блоки (НАТО и прочее). Во втором содержалось обязательство закрепить статус нейтралитета Молдавии "с целью противостояния идее воссоединения с Румынией".

Третьим пунктом значилась федерализация — для урегулирования приднестровской проблемы, а четвертый предполагал изменение внешней политики республики "в сторону восстановления и развития добрососедских, исторических, экономических, политических и культурных отношений с Россией".

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом Козак в комментарии заявил, что тема урегулирования приднестровского вопроса путем федерализации Молдовы в России ни с кем из политических сил не обсуждалась.

"Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно. Федерализация - это идея Демпартии Молдовы, – отмечал он.

"Будет федерация!" Путин собрался "спасать" еще одну страну-соседку Украины

Коммерсант

В тоже время стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал декрет о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Молдовы Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Игорь ДодонВладимир Путин
Место
Молдова
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Шумерам приготовиться, вы следующие)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лещов Юрий
Лещов Юрий
,пуйло гнида и должен быть расстрелян!•
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Молодцы молдавашки русский мир вам в руки и барабан на шею!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel