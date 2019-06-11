"Будет федерация!" Путин собрался "спасать" еще одну страну-соседку Украины

В Молдове якобы лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.

Как пишет "Коммерсант", об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой.

Со слов Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики. Однако Козак утверждал: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", – отмечал Козак.

В первом пункте документа якобы содержится обязательство не вступать ни в какие военные блоки (НАТО и прочее). Во втором содержалось обязательство закрепить статус нейтралитета Молдавии "с целью противостояния идее воссоединения с Румынией".

Третьим пунктом значилась федерализация — для урегулирования приднестровской проблемы, а четвертый предполагал изменение внешней политики республики "в сторону восстановления и развития добрососедских, исторических, экономических, политических и культурных отношений с Россией".

Владимир Путин

При этом Козак в комментарии заявил, что тема урегулирования приднестровского вопроса путем федерализации Молдовы в России ни с кем из политических сил не обсуждалась.

"Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно. Федерализация - это идея Демпартии Молдовы, – отмечал он.

Коммерсант

В тоже время стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал декрет о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Молдовы Кишиневе 9 июня люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон.

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