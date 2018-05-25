"Будем ловить под Польшей": Соловьев пригрозил Украине новой бойней на Донбассе

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев вновь разразился громкими угрозами о наступлении России на территорию Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, он цинично заявил, что войск страны-агрессора нет на Донбассе, но когда они там появятся, украинцам якобы придется спасаться бегством. Свою агрессивную, но популистскую позицию он озвучил в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1".

В частности, Соловьева разозлили слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что после полного вывода военных формирований Российской Федерации с Донбасса, Украине удастся за две недели восстановить контроль над границей и прекратить кровопролитие.

"Россия выйдет из Донбасса тогда, если сначала туда войдет. А если Россия войдет на Донбасс, то вас надо будет ловить на границе с Польшей! Вы убили 10 тысяч жителей Донбасса!" — взбешенно ответил он своему оппоненту, пытаясь переключить внимание зрителей с реального варианта завершения конфликта на мифы о "величии" российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия якобы может вновь отправить "добровольческую" подмогу террористам "ДНР" или вовсе осуществить масштабное военное вторжение в Украину.