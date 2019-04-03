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"Будем ладить!" Трамп удивил новым заявлением об отношениях с Россией

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что надеется на "хорошие" отношения с Россией.

Эти слова прозвучали во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа в Вашингтон по случаю 70-й годовщины создания Североатлантического альянса, в рамках которого и состоялась их встреча, передает "Радио Свобода".

"Надеюсь, мы имеем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией будем ладить", – сказал Трамп.

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Отмечается, что высказывание главы США прозвучало сразу после комментариев в этот же день от его администрации о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".

В частности, чиновник Госдепартамента сказал, что угроза России для Запада и США станет главной темой обсуждения министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание Wall Street Journal в своей статье написало, что президент России Владимир Путин "профессионально" разрушает другие страны, чтобы посмотреть, сойдет ли ему это с рук. Следующая на очереди – Вэнесуэла.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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