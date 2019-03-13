Brexit Великобритании: парламент принял важное решение

Парламент Великобритании проголосовал против выхода из Европейского Союза без заключения сделки.

Разница составила всего 4 голоса. За "жесткий Brexit" выступили 308 депутатов, против – 312, сообщает BBC.

Cледующим шагом станет голосование в Палате общин 14 марта за перенос даты Brexit на более поздний срок. В этом случае запланированный выход не состоится 29 марта.

При этом, источники BBC в Консервативной партии не исключают, что правительство Терезы Мэй, попросив ЕС об отсрочке, снова вынесет на голосование все тот же проект соглашения о выходе в надежде на то, что нужное число депутатов изменит свое мнение.

Сама премьер-министр после голосования заявила, что в случае изменения решения касательно сделки в скором времени Великобритания может добиться короткого срока продления согласно ст. 50 Договора о ЕС.

Если же депутаты останутся на своем, выход из ЕС может затянуться на длительный отрезок времени.

"Такое продление, несомненно, потребует от Великобритании проведения выборов в Европейский парламент в мае 2019 года. Я не думаю, что это был бы правильный результат. Но палата должна принять меры к последствиям решений, которые она приняла", – сказала Мэй.

Тереза Мэй CNN

По словам премьера, осталось только два пути для Великобритании – выйти, заключив сделку, которая была предложена, или забыть про Brexit 29 марта. При этом, принципиальное изменение соглашения, подчеркнула Мэй, не представляется возможным: "ЕС сообщил, что другой сделки не будет".

Напомним, накануне 12 марта, парламентарии отклонили план выхода, предложенный премьер-министром. Примечательно, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия все же покинет Европейский Союз 29 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года . Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

15 января 2019 года парламент в первый раз отклонил план Мэй по выходу из ЕС.

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