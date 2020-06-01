Бразилия может стать новым эпицентром COVID-19: статистика по коронавирусу на 1 июня. Постоянно обновляется

Бразилия может стать новым эпицентром пандемии COVID-19 в мире. Количество зараженных коронавирусом там превысило полмиллиона человек.

Всего по состоянию на 1 июня коронавирусной инфекцией заболели более 6,2 млн человек. Из них больше 373 тысяч скончались, но свыше 2,8 млн смогли вылечиться.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 23 672 человека. Умерли 708 пациентов, выздоровели 9 538.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,8 млн), Бразилия (более 514 тыс.) и Россия (больше 405 тыс.).

В Испании планируют в шестой раз продлить режим повышенной готовности из-за пандемии

Тем временем в Украине 1 июня начался следующий этап ослабления карантина.

Главное за 1 июня:

5:44 – Коронавирусом в Бразилии заболело более полумиллиона человек. По состоянию на утро 1 июня там зафиксировано 514 992 зараженных. За последние сутки заболело 16 409 человек.

01:24 – Вирус SARS-COV-2 поражает не только ткани легких, но и эндотелий, который выстилает кровеносные сосуды, выяснили патологоанатомы с Нью-Йорка.

00:13 – Названо имя погибшего от коронавируса врача на Львовщине – Роман Криль. Он отдал медицине 40 лет, у врача остались жена и дети.

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