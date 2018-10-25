Как вы, наверное, знаете, найдены подложенные Обаме, Клинтонам, Соросу, Эрику Холдеру и бывшему директору ЦРУ Бренону бомбы. Одна подложена, другие посланы по почте. Также идёт расследование ещё по нескольким подозрительным пакетам, другим представителям демократической партии.

И вот, что я без всякой цензуры хочу всем сказать и все должны услышать.

Тот, кто это сделал, справа или слева, а может даже с нашей бывшей страны проживания, должны понять, что это не поменяет ровным счётом ничего. Американцы, несмотря на всю их наивность - свободные люди и должны свободно выбрать свои власти. Если честно выиграют республиканцы - то мои им поздравления и давайте серьёзно разложим демократов на куски, чтобы понять, почему они так проиграли. Если выиграют демократы, то люди с правой стороны ряда, должны точно также унять свои стоны и понять, что к власти не пришли враги или коммунисты, а скорее другое, точно такое же патриотическое, но разное в методах виденья пути этой страны дальше.

А вот подобные поступки, это акты слабого труса и мерзавца, который/которые не умеют ни честно выигрывать, ни честно проигрывать.

Также, для непонимающих. Самая главная историческая и конституционная особенность американской демократии и её людей в том, что даже если к власти пришло то правительство, за которое они голосовали, нельзя успокаиваться и нельзя думать, что они справятся сами без нашего дальнейшего участия и контроля. Власть это наркотик и только когда каждый из нас, остаётся не просто диванным стратегом, а активным гражданином, эта власть будет нормальной и адекватной. Потому кто бы не пришёл в ноябре к власти, я лично обещаю продолжать критиковать и требовать от них дальше. И вам того желаю.

Потому что демократия это не 1 день участия и подсчёта голосов. Демократия это не состояние, когда уже вот кого-то там выбрали и теперь наконец-то можно успокоиться с пивом и футболом. Демократия это не пустословные митинги и листовки перед выборами, а очень нудное самообразование и нещадная критика, даже самого себя. Демократия это не постоянный выбор супер хорошего и светлого из двух замечательных предложений, а чаще выбор наилучшего из тех "политических инвалидов от власти", который не принесёт столько вреда, как другой.

И для этого нужно думать, анализировать, молчать и слушать, чтобы прийти к какому-то подобию правильного мнения.

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И это то, что эти подлецы и мерзавцы, что у нас тут среди правых фашистов и среди левых гопников, что в Кремле в Москве, никогда не поймут и потому могут пытаться действовать только страхом, наговорами, стравливаниями лбом, всех кого можно. А между тем настоящая Америка это когда политические соперники шутят за одним обеденным столом. Когда прошлый президент наливает вино жене нового президента, который его победил на выборах. Когда не раскачиваешь лодку, называя политических оппонентов и их сторонников какими-то именами, а пытаешься стоически найти возможность что-то вместе начать делать, не одно, так другое.

Мы АБСОЛЮТНО ВСЕ должны прекратить это науськивание и накручивание самих себя и других, друг на друга. А если не можете выдержать, то лучше просто молчите, а не извергайте из себя поток брани и ругательств. Это лишь помогает против вас, а не за. Это помогает именно этим самым мерзавцам с бомбами. А нам лишь мешает. Нам здесь дальше жить. С правыми и с левыми. Никто никуда не уехал и не уедет. Так как ехать дальше просто некуда и это монументальное проявление слабости, уехать, исчезнуть из страны, где работает демократия, лишь потому, что она не работает, как ты хочешь.

Не нравится вам Трамп, республиканцы, их радикально правые поддержатели и сторонники на митингах, какие-то всплывшие на поверхность фашисты и расисты - идите на выборы. Не нравятся вам демократы, либералы, какие-то дикие дамы, на маршах за псевдо-феминизм, левые борцуны с банками и богатыми - идите на выборы. И да пребудет с вами сила. Сила воли принять то, что выберут. Потому что в законной стране, где есть демократия и есть порядок, всё решается нами и только нами и нужно заставить себя, если уж и не радоваться поражению, то уж точно не впадать в истерику.

Сильная страна найдёт свой свободный путь. Сильные люди сделают свой правильный выбор. Сильные идеи и правда, рано или поздно победят, несмотря ни на что. А всё остальное и остальные это лишь слабые и трусливые, которые только и умеют, что пугать себя и пугать других. Ничего больше.