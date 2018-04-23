Больший абсурд, чем "Новороссия": в ЕС раскрыли новый план Путина

Президент России Владимир Путин намерен реализовать имперскую идею "третьего Рима", о которой ранее упоминал советник главы РФ, "серый кардинал Кремля" Владислав Сурков.

Такое мнение в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV высказал французский философ Филипп де Лара.

Философ напомнил, что у Московского патриархата есть доктрина единства с государством. По его словам, "это часть единого имперского проекта".

"Сурков недавно представил доктрину по формированию новой России, где РФ была названа "третьим Римом"… Она подразумевает, что Московский патриархат является лидером всех православных церквей и мировая православная общественность должна ему подчиняться", - отметил де Лара.

"Наиболее абсурдное в путинской имперской фантазии - это быть религиозным центром всех христиан. Он хочет сделать Москву "третьим Римом", - заявил он.

По мнению философа, "в итоге третий Рим не будет успешным". "Это абсурдный проект. Это одна из наиболее абсурдных идей Путина, даже более абсурдная, чем "Новороссия", - подчеркнул де Лара.

Как сообщал "Обозреватель", помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в своей статье заявил о провале попыток РФ "стать частью Западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов". Также он предрек РФ столетия "геополитического одиночества".