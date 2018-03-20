Более опасно: в убедительной победе Путина нашли позитив

Существенный результат кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина свидетельствовал бы о более опасных тенденциях в российском обществе, чем скромные показатели оппозиционного кандидата Ксении Собчак.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Хочу напомнить, что персона, которая пришла второй и набрала 12%, еще месяц назад российские эксперты были более взволнованы ростом его рейтингов, и прогнозировали, что его результат может быть около 20-25%. Вот если бы такая ситуация произошла, то это было бы более тревожным симптомом для РФ. А 1,5% Ксении Собчак, это в пределах статистической погрешности", - отметила она.

При этом даже участие в выборах более популярного в оппозиционных кругах Алексея Навального вряд ли существенно изменило общий расклад избирательных предпочтений.

"Мы можем только гадать, что было бы, если Навальный непосредственно принимал участие в выборах. Но я не уверена, что он набрал бы значительный процент голосов. Настолько, чтобы позволяло утверждать, что в России есть настоящая оппозиция, что он реальный кандидат, оспаривать результаты выборов", - подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что голосование в Крыму имеет только принципиально политическое значение.

"В масштабах страны голосование в Крыму имеет ограниченное влияние. Мы знаем, что РФ присылала приглашения приезжать не только в Крым, но и в другие территории для разных наблюдателей. Значительное количество таких наблюдателей отказывались от таких визитов. Но если посмотреть, как комментируют результаты выборов международные комментаторы, которые находятся в Москве, то они признают нарушения, но это не повлияет на результат в целом", - констатировала международник.

Как сообщал "Обозреватель", после обработки 99,75% голосов Павел Грудинин набрал 11,8% голосов, тогда как Владимир Путин лидирует с показателем 76,66%.