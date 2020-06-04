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4 июня • обновлено в 06:19
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Более 120 тыс. заразились за сутки: статистика по коронавирусу на 4 июня. Постоянно обновляется

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По состоянию на 4 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире превысило 6,5 млн. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 120 тысяч человек.

В Иране началась вторая волна коронавируса. При этом в Турции количество новых случаев инфицирования за месяц снизилось почти вдвое.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Более 120 тыс. заразились за сутки: статистика по коронавирусу на 4 июня. Постоянно обновляется
Более 120 тыс. заразились за сутки: статистика по коронавирусу на 4 июня. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 24 823 человека. Умерли 735 пациентов, выздоровели 10 440.

  • Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,9 млн), Бразилия (более 584 тыс.) и Россия (больше 432 тыс.).

  • В китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, на заболевание проверили 10 млн человек. COVID-19 обнаружили всего у 300.

  • В Иране сообщили о более 3 тысячах новых случаев инфицирования. Это является самым большим суточным приростом за последние два месяца.

Более 120 тыс. заразились за сутки: статистика по коронавирусу на 4 июня. Постоянно обновляется
Более 120 тыс. заразились за сутки: статистика по коронавирусу на 4 июня. Постоянно обновляется

Главное за 4 июня:

05:18 – Врачи рассказали, что COVID-19 опасен для людей с гипертензией.

02:40 – Команда ученых из Израиля в ходе исследования выяснили, что никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его.

01:08 – Крупнейший европейский лоукостер Ryanair на фоне смягчения карантина планирует с 6 июля возобновить авиаперелеты из Украины в Италию.

00:28 – В Иране сообщили про более 3 тысячах новых случаев инфицирования. Это является самым большим суточным приростом за последние два месяца.

00:05 – Восемь новых случаев коронавирусной болезни за сутки лабораторно подтвердили в Донецкой области.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,5 млн человек, погибли – 384 тысяч.

  • Ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19. Он показывает степень опасности вируса.

  • ВОЗ объявила о возобновлении испытаний "препарата Трампа", который раньше обвиняли в повышении смертности от коронавируса.

  • COVID-19 вызвал дискуссии в мире: Швеция признала ошибку отказа от карантина, а Южная Корея ввела QR-коды для похода в клуб или церковь.

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