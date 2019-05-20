"Боимся за жизнь": Клиенты адвоката Трампа обвинили Коломойского в подготовке убийства

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, клиенты адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины на олигарха Игоря Коломойского.

Они требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни", пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что это произошло после интервью олигарха, в котором он назвал Фрумана и Парнаса аферистами.

В заявлении клиентов Джулиани, которое отправлено на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы, в частности, говорится:

"...В связи с угрозами Игоря Коломойского, мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству".

В комментарии "Радио Свобода" Лев Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас вроде уголовные дела в Америке...

Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления. Все, что мы делаем – это рекомендация наших защитников. Главный адвокат – это Руди Джулиани".

Игорь Коломойский УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, после приезда в Украину Коломойский выступил с обвинениями против Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Два "остапа бендера", которые ходят между двумя странами... Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги. Рассказывают, что близкие с господином Джулиани. И что они решат с господином Луценко любой вопрос", – заявлял Коломойский.

После этого Джулиани заявил, что олигарх якобы начал угрожать американским гражданам.

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