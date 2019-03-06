"Б*ндеровская погань!" Соловьев закатил скандал в эфире из-за Сталина

Топ-пропагандист России Владимир Соловьев устроил жесткую перепалку с одиозным украинским экспертом Вячеславом Ковтуном, который внесен в базу "Миротворца".

Поводом для конфликта стал спор о личности Иосифа Сталина и требование украинца убрать его прах с кремлевской стены. Бурная ссора произошла между ними в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Сейчас мы еще будем всякую бандеровскую погань слушать, кого нам откуда убирать! Вы восстановите-ка памятники советской эпохи, восстановите во Львове стелу народу-освободителю! Сейчас вы мне еще будете говорить! Я вам проще скажу: мы сейчас за нос вас будем брать и тыкать, как псину, в собственное дерьмо, чтобы знали, как гадить!" — вскипел рупор преступного путинского режима.

После этого Ковтун поинтересовался у Соловьева, защищает ли он таким образом тирана Сталина, чем вызвал еще больший гнев у оппонента.

"Мы не Сталина защищаем, а советский народ-победитель! А ты мне что, Шухевича защищаешь? То есть ты пытаешься сравнить эсэсовскую сволочь, которая уничтожала людей, со Сталиным?!" — не унимался пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев разразился грязными ругательствами в адрес украинцев из-за того, что они обвиняют Россию в Голодоморе 1932-1933 годов. Рупор Кремля заявил, что ничего такого не было, а от голода якобы умирали люди всех национальностей.

Также бурную реакцию у пропагандиста вызвали креативные подарки для бойцов ВСУ. Речь идет о наборах сгущенки, на этикетках которой будут изображены портреты известных украинских националисток. Соловьев заявил, что такие действия якобы уничтожают Украину.

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