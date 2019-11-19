Блокада парламента в Грузии: появились новые данные

В Тбилиси (Грузия) продолжается акция протеста оппозиции, несмотря на силовой разгон полицией накануне.

Митингующие требуют провести внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что несколько десятков человек вновь установили палатки. Правда, уже не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади перед парламентом, где провели всю ночь.

В Грузии продолжаются массовые протесты оппозиции Irakli Gedenidze/Reuters

"Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.

По его словам, на утро 19 ноября в Тбилисском городском суде назначены процессы над 37 митингующими, которых накануне задержали при силовом разгоне.

Протест в Тбилиси вечером 17 ноября Владимир Умикашвили/NEWSGEORGIA

"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", – добавил Бобохидзе.

Протест в Тбилиси вечером 17 ноября Владимир Умикашвили/NEWSGEORGIA

При этом на заседании бюро законодательного органа Грузии, которое состоялось вечером 18 ноября после разблокирования здания парламента, председатель комитета по экономическим вопросам Роман Какулия заявил, якобы у них "есть информация" об обнаружении полицейскими в одной из палаток участников акции "коктейлей Молотова" и молотков.

Протесты в Грузии krymr.com

Правда, отметил он, эти данные еще нужно перепроверить. В свою очередь правоохранительные органы пока не сообщали о подобной находке в лагере оппозиционеров.

18 ноября в Грузии полиция разогнала активистов водометами currenttime.tv

Протесты в Грузии jam-news.net

Протесты в Грузии jam-news.net

Протесты в Грузии jam-news.net

Протесты в Грузии jam-news.net

Напомним:

14 ноября парламент Грузии провалил Конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Чтобы продолжить рассмотрение инициативы, потребовались голоса 113 депутатов из 150. Но "за" изменения проголосовал только 101 депутат. В основном воздержались мажоритарщки от правящей партии "Грузинская мечта".

Отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году "Грузинская мечта" и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста.

Как писал OBOZREVATEL:

17 ноября в Тбилиси начался массовый протест оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы. На митинг "Все минус один – Бидзина должен уйти" вышли несколько тысяч человек. Акцию возле грузинского парламента в ответ на провал избирательной реформы организовали более 20 политических сил.

18 ноября спецназ в Тбилиси разогнал многотысячный протест перед парламентом. Полиция оттеснила участников акции с проспекта Руставели. До этого митингующим дали полчаса на то, чтобы разойтись. Однако и лидеры, и активисты отказались покидать площадь. Задержали 37 человек.

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